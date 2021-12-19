Возвращает доверие. Зинченко вошел в тройку лучших игроков матча с «Ньюкаслом»
Зинченко сравнил игру за «Манчестер Сити» с работой в офисе
Украинец необычно прокомментировал матч, в котором отличился ассистом
21:29
Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко своеобразно прокомментировал в своем Instagram победу в матче 18-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (4:0). В этой игре украинец отличился ассистом.
«Не самый лучший день в офисе, но все равно потрясающий результат. Идем за большим, «Манчестер Сити».
Напомним, Зинченко вошел в тройку лучших игроков матча с «Ньюкаслом».
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