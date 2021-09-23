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Зинченко стал амбассадором амбициозного футбольного симулятора

Разработчики новой видеоигры намерены создать конкуренцию двум мастодонтам рынка
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:38
Зинченко стал амбассадором амбициозного футбольного симулятора
Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко объявил в своем Instagram о том, что стал амбассадором нового футбольного симулятора UFL. Это первый официальный представитель видеоигры среды футболистов.

Кладу карты на стол. Сегодня я с гордостью объявляю о своем партнерстве с UFL – долгожданной игрой в жанре футбольных видеоигр. Это особый дизайн моей карты игрока. Как амбассадору франшизы мне не терпится рассказать больше о том, что такое честная игра, так что следите за обновлениями.

Напомним, Зинченко восстанавливается от травмы.

Сергей Стаднюк
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Александр Зинченко Манчестер Сити

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