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Зинченко стал амбассадором амбициозного футбольного симулятора
Разработчики новой видеоигры намерены создать конкуренцию двум мастодонтам рынка
10:38
Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко объявил в своем Instagram о том, что стал амбассадором нового футбольного симулятора UFL. Это первый официальный представитель видеоигры среды футболистов.
Кладу карты на стол. Сегодня я с гордостью объявляю о своем партнерстве с UFL – долгожданной игрой в жанре футбольных видеоигр. Это особый дизайн моей карты игрока. Как амбассадору франшизы мне не терпится рассказать больше о том, что такое честная игра, так что следите за обновлениями.
Напомним, Зинченко восстанавливается от травмы.
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