Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом»

Украинец получил наивысшую оценку вместе с Де Брюйне

Фото: Getty Images

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан лучшим игроком своей команды в матче с «Лейпцигом» (2:1) в 6-м туре Лиги чемпионов по версии Whoscored.

Зинченко получил наивысшую оценку в команде – 7,1. Такой же балл также и у хавбека «Сити» Кевина де Брюйне. Отметим, что в этом матче на счету украинца ассист.

Хоть «Манчестер Сити» и проиграл, но все равно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места.