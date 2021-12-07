Ассист Зинченко не помог «Манчестер Сити» сыграть с «Лейпцигом» хотя бы вничью
Зинченко стал лучшим игроком «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом»
Украинец получил наивысшую оценку вместе с Де Брюйне
7 декабря 23:12
Фото: Getty Images
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признан лучшим игроком своей команды в матче с «Лейпцигом» (2:1) в 6-м туре Лиги чемпионов по версии Whoscored.
Зинченко получил наивысшую оценку в команде – 7,1. Такой же балл также и у хавбека «Сити» Кевина де Брюйне. Отметим, что в этом матче на счету украинца ассист.
Видео ассиста Зинченко
Хоть «Манчестер Сити» и проиграл, но все равно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места.
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