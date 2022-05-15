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Зинченко стал лучшим среди защитников в матче с «Вест Хэмом»

В общем – 4-й показатель в команде
Футбол Украинские легионеры
19:59
Зинченко стал лучшим среди защитников в матче с «Вест Хэмом»
Фото: Getty Images

Авторитетный портал WhoScored оценил действия защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче с «Вест Хэмом» (2:2).

Александр получил 7,0 баллов от портала –лучший показатель среди защитников и четвертый в команде.

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который появился на поле на 95-й минуте, получил оценку 6,0.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» осталось добыть одну победу для чемпионства.

Петр Приходько
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Вест Хэм

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