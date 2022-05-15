Зинченко – в основе, Ярмоленко – в запасе. Стартовые составы на матч «Вест Хэма» и «Манчестер Сити»
Зинченко стал лучшим среди защитников в матче с «Вест Хэмом»
В общем – 4-й показатель в команде
19:59
Фото: Getty Images
Авторитетный портал WhoScored оценил действия защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче с «Вест Хэмом» (2:2).
Александр получил 7,0 баллов от портала –лучший показатель среди защитников и четвертый в команде.
Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который появился на поле на 95-й минуте, получил оценку 6,0.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» осталось добыть одну победу для чемпионства.
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