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Зінченко увійшов до символічної збірної півфіналу Ліги чемпіонів за версією WhoScored

Також у списку ще три гравця «Манчестер Сіті»
Футбол Украинские легионеры
19:28
Зінченко увійшов до символічної збірної півфіналу Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Олександр Зінченко / Фото - mcfcreport.com
Авторитетний портал WhoScored оприлюднив символічну збірну за підсумками матчів півфіналу Ліги чемпіонів. 

До цього списку потрапив український захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко. Його оцінка – 7,21.

Повністю збірна виглядає таким чином: Тібо Куртуа («Реал») – 6,67, Трент Александр-Арнольд («Ліверпуль») – 7,39, Ібраіма Конате («Ліверпуль») – 7,24, Вірджил ван Дейк («Ліверпуль») – 7,16, Олександр Зінченко («Манчестер Сіті») – 7,21, Бернарду Сілва («Манчестер Сіті») – 7,68, Фабіньо («Ліверпуль») – 7,58, Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті») – 7,64, Ріяд Марез («Манчестер Сіті») – 8,08, Карім Бензема («Реал») – 8,27, Садіо Мане («Ліверпуль») – 7,70.



 Нагадаємо, Зінченко вийшов на заміну в матчі-відповіді проти «Реала» (1:3) на 73-й хвилині та відіграв до двох екстра-таймів.
Владимир Кириченко
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Александр Зинченко Манчестер Сити

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