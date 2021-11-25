Зинченко: «В матче с ПСЖ я сыграл не очень хорошо»

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о победе своей команды над ПСЖ (2:1) в 5-м туре Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «горожан».

Поддержка со стороны наших фанатов всегда потрясающая, не имеет значения, играем мы дома или на выезде, поэтому я хотел бы поблагодарить их за это.

Все так счастливы, но нам нужно сразу же переключиться на следующую игру, потому что впереди нас ждет много испытаний

Разница между поединком с ПСЖ в Париже и сегодняшним в том, что здесь мы выиграли. Мы неплохо действовали и в выездном матче, но, к сожалению, уступили.

Долгое время я играл в клубе на позиции левого защитника, но игра в полузащите не является для меня чем-то новым, потому что там я играю в сборной Украины. Возможно, я сыграл не очень хорошо, но самое главное, что мы одержали победу».