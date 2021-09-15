Зинченко в основе «Сити», против «Брюгге» сыграют Мбаппе, Месси и Неймар. Стартовые составы на главные матчи вечера в ЛЧ
Вашему вниманию стартовые составы на главные матчи вечера в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Марез, Ферран Торрес.
«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Мукиеле, Анхелиньо, Форсберг, Лаймер, Нкунку, Ольмо, Адамс, Андре Силва.
«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь, Соуа, Ритс, Ванакен, Баланта, де Кетеларе, Ланг.
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Вейналдум, Эррера, Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Кейта, Салах, Ориги, Диогу Жота.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер, Салемакерс, Ребич, Рафаэл Леау, Браим Диас.
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Алаба, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
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