Ассист, но не лучшая оценка. Зинченко получил свой балл за матч с «Ньюкаслом»
Зинченко – в основе, Ярмоленко – в запасе. Стартовые составы на матч «Вест Хэма» и «Манчестер Сити»
Матч начнется в 16:00
15:41
Александр Зинченко / Фото: Getty Images
Вашему вниманию стартовые составы на матч 37-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити».
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Марез, Габриэл Жезус.
Матч начнется в 16:00. Победа «Манчестер Сити» практически сделает команду Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.
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