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Зинченко – в основе, Ярмоленко – в запасе. Стартовые составы на матч «Вест Хэма» и «Манчестер Сити»

Матч начнется в 16:00
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:41
Зинченко – в основе, Ярмоленко – в запасе. Стартовые составы на матч «Вест Хэма» и «Манчестер Сити»
Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Вашему вниманию стартовые составы на матч 37-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити».

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Боуэн.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Марез, Габриэл Жезус.

Матч начнется в 16:00. Победа «Манчестер Сити» практически сделает команду Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

Петр Приходько
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Теги

Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Андрей Ярмоленко

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