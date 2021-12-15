Зинченко в основе – залог хорошей игры. «Манчестер Сити» вколотил 7 безответных мячей «Лидсу»

Украинец провел на поле все 90 минут

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В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на «Этихаде» принимал «Лидс».

Уже к перерыву хозяева вели в три мяча. Отметиться успели Фил Фоден, Джек Грилиш и Кевин Де Брюйне.

Но на этом «горожане» не остановились и во втором тайме продолжили издевательство над соперником. К дублю Де Брюйне свои голы добавили еще и Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке.

Украинский защитник Александр Зинченко появился в основном составе и провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.

Турнирная таблица АПЛ.

АПЛ, 17-й тур

«Манчестер Сити» – «Лидс» 7:0

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш (Аке, 65), Лапорт, Зинченко, де Брюйне, Родри (Фернандиньо, 56), Бернарду Силва (Гюндоган, 46), Марез, Грилиш, Фоден.

«Лидс»: Мелье, Шеклтон (Клих, 38), Эйлинг, Льоренте, Фирпо (Драме, 73), Рафинья, Робертс, Харрисон, Даллас, Форшоу, Джеймс (Гелхардт, 46).

Предупреждения: Фирпо (20), Рубен Диаш (40).