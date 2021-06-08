Зинченко: «В сборной Украины много пересечений с тем, что я делал в «Манчестер Сити»

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о подходе к работе тренерского штаба «сине-желтых» во главе с Андреем Шевченко.

Команда сразу поверила в идеи нового наставника, которому было что передать игрокам. С таким-то опытом и с такими-то футбольными знаниями. Засучив рукава, мы принялись за работу, и я с первого дня был уверен, что успех неизбежен.

Тренерский штаб сборной Украины очень качественно делает свою работу, и самое важное, что мы не стоим на месте. Корректируется наша игра, добавляется новая тактика, команда двигается вперед. Мне уже тогда было с чем сравнивать, и в своих интервью я не раз говорил, что в сборной теперь европейский подход во всем.

Признаюсь, что в организации работы, в игровой структуре, в тактике и так далее у нас было много пересечений с тем, что я видел и делал в «Манчестер Сити». Для меня это была родная стихия, и мне не нужно было много времени, чтобы, приезжая в сборную, перестраиваться на другой футбол. Я чувствовал себя, как рыба в воде, получал удовольствие от тренировок и от матчей. Да и вся команда тренировалась в хорошем настроении. Ребятам сразу понравилась новая жизнь со сборной Украины.

Важен контакт тренерского штаба с игроками, а у нас в сборной отличные коммуникации. Любой специалист из команды Андрея Шевченко, сам главный тренер всегда открыты для футболистов. Каждая мелочь на тренировке, каждое недопонимание разбираются вместе. Любая проблема устраняется сразу, на месте.

Мне хорошо запомнилась наша подготовка к домашнему матчу отборочного турнира чемпионата Европы с Португалией. Тренеры решили немного изменить нашу игру, и это было, пожалуй, самое яркое тактическое впечатление в сборной за все эти годы.

Нам буквально вбили в головы новые идеи, и весь коллектив безукоризненно реализовал их на поле. Мы выполнили тренерскую установку, добыли важную победу и вышли на Евро с первого места в такой-то группе. Не пролезли туда, а именно вышли.