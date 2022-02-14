Хет-трик Стерлинга, полный матч Зинченко. «Манчестер Сити» разнес «Норвич»
Зинченко – в заявке «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов
Украинец может сыграет против «Спортинга»
14 февраля 21:07
Фото: Sky Sports
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга».
Украинца включили заявку на встречу, сообщает сайт клуба. Игра состоится в Португалии.
Не исключено, что он сыграет в основном составе. Зинченко играл в матче АПЛ с «Норвичем», который завершился победой «горожан».
Всего в заявку попали 22 футболиста. Игра пройдет 15 февраля в 22:00.
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