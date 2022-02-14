Зинченко – в заявке «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов

Украинец может сыграет против «Спортинга»

Фото: Sky Sports

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга».

Украинца включили заявку на встречу, сообщает сайт клуба. Игра состоится в Португалии.

Не исключено, что он сыграет в основном составе. Зинченко играл в матче АПЛ с «Норвичем», который завершился победой «горожан».

Всего в заявку попали 22 футболиста. Игра пройдет 15 февраля в 22:00.

Онлайн трансляция «Спортинг» – «Манчестер Сити».