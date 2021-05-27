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Зинченко в заявке «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов

Александр может стать третьим в истории украинцем, выигравшим ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
27 мая 22:44
Зинченко в заявке «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов
Александр Зинченко и Эдерсон / фото - eurosport

«Манчестер Сити» объявил список игроков, которые примут участие в финальном матче Лиги Чемпионов с «Челси». Александр Зинченко – в заявке.

Заявка «Манчестер Сити» на финал ЛЧ:

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Александр Зинченко.

Полузащитники: Родриго, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Рияд Марез, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Фил Фоден.

Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус, Ферран Торрес.

Финал главного европейского турнира состоится 29-го мая в Лиссабоне на стадионе «Драгау». 

Ранее стала известна заявка «Челси» на финальный матч.

Напомним, Зинченко рассказал о трудностях сезона 20/21.

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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити

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