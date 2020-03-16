Зинченко: «Все в «Манчестер Сити» жаждут титулов. Нам нужно показывать свой максимум в каждом матче»

Фото: Sky Sports

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в интервью пресс-службе клуба поделился мыслями о нынешнем сезоне.

«Бавария» в прошлом году выиграла все. «Барселона» сделала то же самое с Пепом. Конечно, все возможно. У нас невероятный состав, лучшие игроки в мире. И правда, почему нет?

В раздевалке я вижу голодные глаза. Все жаждут титулов. Сейчас идут два самых важных месяца в нашей карьере. Легенды, вроде Агуэро и Фернандиньо, которые в клубе уже 10 лет, заслужили этого. Мы постараемся».