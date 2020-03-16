Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах. Видео трансляция
Зинченко: «Все в «Манчестер Сити» жаждут титулов. Нам нужно показывать свой максимум в каждом матче»
Команда украинца идет лидером в АПЛ
15 марта 16:25
Фото: Sky Sports
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в интервью пресс-службе клуба поделился мыслями о нынешнем сезоне.
«Мы по-прежнему участвуем во всех турнирах и хотим постараться выиграть все. Это значит, что нам нужно показывать свой максимум в каждом матче. А на этом этапе Лиги чемпионов игры, безусловно, тяжелые.
«Бавария» в прошлом году выиграла все. «Барселона» сделала то же самое с Пепом. Конечно, все возможно. У нас невероятный состав, лучшие игроки в мире. И правда, почему нет?
В раздевалке я вижу голодные глаза. Все жаждут титулов. Сейчас идут два самых важных месяца в нашей карьере. Легенды, вроде Агуэро и Фернандиньо, которые в клубе уже 10 лет, заслужили этого. Мы постараемся».
«Ман Сити» уверенно лидирует в АПЛ.
В первой игре 1/8 финала ЛЧ «горожане» обыграли «Гладбах» (2:0).