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Зинченко высказался о завершении карьеры Агуэро, поделившись совместными атмосферными фото
Кун повесил бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем
Зинченко и Агуэро / Фото: Getty Images
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram высказался о завершении карьеры Серхио Агуэро.
«Какая же легенда».
Агуэро и Зинченко вместе выступали в «Манчестер Сити» с 2016-го по 2021-й годы.
Напомним, аргентинец больше не будет играть в футбол из-за проблем с сердцем.
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