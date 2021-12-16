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Зинченко высказался о завершении карьеры Агуэро, поделившись совместными атмосферными фото

Кун повесил бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем
Футбол В Европе
20:59
Зинченко высказался о завершении карьеры Агуэро, поделившись совместными атмосферными фото
Зинченко и Агуэро / Фото: Getty Images

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram высказался о завершении карьеры Серхио Агуэро.

«Какая же легенда».

Агуэро и Зинченко вместе выступали в «Манчестер Сити» с 2016-го по 2021-й годы.

Напомним, аргентинец больше не будет играть в футбол из-за проблем с сердцем.

Петр Приходько
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Теги

Серхио Агуэро Александр Зинченко

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