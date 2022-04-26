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Зинченко выйдет в старте «Ман Сити» на полуфинальный матч ЛЧ с «Реалом»

Украинец попытается помочь своей команде выйти в финал
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 апреля 21:35
Зинченко выйдет в старте «Ман Сити» на полуфинальный матч ЛЧ с «Реалом»
Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Украинский латераль Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч против «Реала» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Игра начнется в 22:00.

Напомним, ранее Зинченко отыграл полный матч против «Уотфорда» (5:1) в АПЛ и даже сделал ассист.

Петр Приходько
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Реал Мадрид (футбол)

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