Зинченко сделал ассист и помог «Ман Сити» разнести «Уотфорд»
Зинченко выйдет в старте «Ман Сити» на полуфинальный матч ЛЧ с «Реалом»
Украинец попытается помочь своей команде выйти в финал
26 апреля 21:35
Александр Зинченко / Фото: Getty Images
Украинский латераль Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч против «Реала» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
Игра начнется в 22:00.
Напомним, ранее Зинченко отыграл полный матч против «Уотфорда» (5:1) в АПЛ и даже сделал ассист.
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