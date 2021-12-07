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Зинченко выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Лейпцигом»

Команды начнут играть в 19:45
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:14
Зинченко выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Лейпцигом»
Александр Зинченко / Фото: Twitter

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на матч с «Лейпцигом» в 6-м туре Лиги чемпионов.

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Форсберг, Лаймер, Нкунку, Собослаи, Андре Силва.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Фоден, Марез.

Игра начнется в 19:45.

Онлайн трансляция матча «Лейпциг» – «Манчестер Сити».

Петр Приходько
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Александр Зинченко Манчестер Сити РБ Лейпциг

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