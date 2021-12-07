Зинченко: «Моя позиция в «Ман Сити» зависит от конкретного соперника и матча»
Зинченко выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Лейпцигом»
Команды начнут играть в 19:45
19:14
Александр Зинченко / Фото: Twitter
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на матч с «Лейпцигом» в 6-м туре Лиги чемпионов.
«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Форсберг, Лаймер, Нкунку, Собослаи, Андре Силва.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Фоден, Марез.
Игра начнется в 19:45.
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