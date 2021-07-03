Зинченко: «Англия еще не пропускала, но у всех есть слабые места»
Зинченко: «Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не останавливается»
Полузащитник сборной Украины отметил самоотдачу своей команды
Александр Зинченко / Фото - eurosportХавбек сборной Украины Александр Зинченко в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок с Англией на Евро-2020.
«Общался с одноклубниками из «Манчестер Сити» перед предстоящей игрой. Уокер – веселый парень, юморил очень много. Друзья друзьями, но как только мы выйдем на футбольное поле – никаких друзей уже не будет.
Герои каждый день рискуют своей жизнью ради чего-то. Ради страны. А мы просто стараемся по максимуму делать свою работу. Выйти в 1/4 Евро – большое достижение, но никто не собирается останавливаться. Все мы прекрасно понимаем, что в футболе бывает все, тем более исход будет решаться в одной игре».
Матч состоится в Риме на «Стадио Олимпико». Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Украина – Англия.
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