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Зинченко заявил о мечте сыграть на «Донбасс-Арене»

Также украинский футболист назвал четверку других любимых стадионов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 декабря 22:59
Зинченко заявил о мечте сыграть на «Донбасс-Арене»
Александр Зинченко / Фото - Манчестер Сити

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко назвал свои самые любимые стадионы.

Моя мечта – сыграть на «Донбасс Арене», ведь я там только присутствовал как зритель. Поэтому, «Альянц Арена» – у меня там дебют был. «Олимпийский» – просто такая особая атмосфера.

«Арена Львов» – тоже нереально, когда там просто забит стадион. Это было на отборе на Евро, когда мы год шли без поражений. Мы играли там, и было такое впечатление – туда привезти сборную мира, и мы бы их обыграли.

У ПСВ тоже стадион. Каждую игру домашнюю просто биток. Там и город не такой уж и большой, но болельщики настолько любят футбол, что просто с ума сойти, реально. Мне посчастливилось побывать там, уже после аренды, когда ПСВ становился чемпионом. Ну, там атмосфера просто футбольная. Футбол царит.

Ну и пятый стадион – это «Энфилд». Там играть при такой атмосфере – прям мурашки по коже.

Ранее Зинченко вошел в тройку лучших игроков матча с «Ньюкаслом».

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Зинченко НСК Олимпийский Арена Львов

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