Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом, Петр Ян проиграл решением Стерлингу в реванше
Зірковий одноклубник Зінченка влітку прагне поповнити склад «Барселони»
Також в послугах англійця зацікавлені Баварія», «Інтер» та «Ювентус»
17:46
Рахім Стерлінг / Фото - sportingnews.comАтакуючий півзахисник «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг має намір змінити клубну прописку. Про це повідомляє 90min.
Гравець збірної Англії готовий повідомити босів «містян», що хоче влітку підписати контракт з «Барселоною». З представниками футболіста також зв’язалися «Баварія», «Інтер» та «Ювентус», а «блау-гранас» зберігають інтерес до нього.
Каталонці хотіли орендувати Стерлінга взимку разом підписанням Феррана Торреса, але «Сіті» заблокував цю пропозицію.
Він незадоволений кількістю ігрового часу в клубі, тому міркує про відхід. Своєю чергою Хосеп Гвардіола хоче, що Стерлінг підписав нову угоду.
Його контракт з «Ман Сіті» завершується влітку 2023 року, а останні перемовини про пролонгацію були в кінці 2021-го.
Стерлінг провів 29 матчів в поточному сезоні АПЛ, забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.
Зараз «Манчестер Сіті» близький до свого чергового чемпіонства в АПЛ.
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