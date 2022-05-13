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Зірковий одноклубник Зінченка влітку прагне поповнити склад «Барселони»

Також в послугах англійця зацікавлені Баварія», «Інтер» та «Ювентус»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:46
Зірковий одноклубник Зінченка влітку прагне поповнити склад «Барселони»
Рахім Стерлінг / Фото - sportingnews.com
Атакуючий півзахисник «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг має намір змінити клубну прописку. Про це повідомляє 90min.

Гравець збірної Англії готовий повідомити босів «містян», що хоче влітку підписати контракт з «Барселоною». З представниками футболіста також зв’язалися «Баварія», «Інтер» та «Ювентус», а «блау-гранас» зберігають інтерес до нього.

Каталонці хотіли орендувати Стерлінга взимку разом підписанням Феррана Торреса, але «Сіті» заблокував цю пропозицію. 

Він незадоволений кількістю ігрового часу в клубі, тому міркує про відхід. Своєю чергою Хосеп Гвардіола хоче, що Стерлінг підписав нову угоду.

Його контракт з «Ман Сіті» завершується влітку 2023 року, а останні перемовини про пролонгацію були в кінці 2021-го. 

Стерлінг провів 29 матчів в поточному сезоні АПЛ, забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі. 

Зараз «Манчестер Сіті» близький до свого чергового чемпіонства в АПЛ.




Владимир Кириченко
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