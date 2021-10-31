Ибрагимович: «Наш ПСЖ был командой. Сейчас это не команда»
Златан: «Хочу доказать всем, что 40 – просто число. Я лучший»
Швед является одним из главных футбольных долгожителей Европы
31 октября 18:24
Златан Ибрагимович / фото - ESPN
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал для Téléfoot свою игру в возрасте 40 лет:
«Я хочу доказать всем, что 40 – всего лишь число. Я все еще могу заниматься любимым делом. Да, я не могу играть так, как 5 или 10 лет назад, но я умнее, и у меня больше опыта».
Удивлены ли вы свой игрой?
«Нет, я лучший. Когда ты лучший, это не удивляет.
Мне нечего доказывать, но я не хочу жалеть, когда завершу карьеру, думать, что я еще мог бы поиграть. Я буду продолжать до тех пор, пока буду в деле. Или пока не станет понятно, что уже все».
Будет ли «Милан» вашим последним клубом?
«Не уверен... Я хочу играть как можно дольше. Если они решат отпустить меня, но я буду понимать, что могу играть дальше, то продолжу».
Швед выступает в составе «россонери» с 2020 года. С его приходом миланцы смогли впервые за 7 лет попасть в Лиге чемпионов.
Ранее Ибрагимович заявил, что нынешний ПСЖ – это не команда.
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