Джеко: «Летом едва не перешел в «Ювентус»
Злоумышленники ограбили дом лидера «Ювентуса»
Воры успели скрыться
16:48
Пауло Дибала / фото - Juve FC
Дом форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы был ограблен, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, грабители проникли в дом аргентинца, разбив окно на первом этаже.
Охранник заметил происшествие и поднял тревогу, но воры вместе с награбленными драгоценностями успели покинуть территорию и успешно скрыться.
Неизвестно, был ли сам футболист с семьей дома во время ограбления.
О стоимости похищенных вещей не сообщается, но предположительно утащили коллекцию дорогостоящих часов 27-летнего игрока.
В последних матчах нападающий не принимал участия из-за травмы. В текущем сезоне на счету аргентинца 5 голевых действий за 6 игр.
Напомним, тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, для чего подходят его игроки.
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