Злоумышленники ограбили дом лидера «Ювентуса»

Воры успели скрыться

Пауло Дибала / фото - Juve FC

Дом форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы был ограблен, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, грабители проникли в дом аргентинца, разбив окно на первом этаже.

Охранник заметил происшествие и поднял тревогу, но воры вместе с награбленными драгоценностями успели покинуть территорию и успешно скрыться.

Неизвестно, был ли сам футболист с семьей дома во время ограбления.

О стоимости похищенных вещей не сообщается, но предположительно утащили коллекцию дорогостоящих часов 27-летнего игрока.

В последних матчах нападающий не принимал участия из-за травмы. В текущем сезоне на счету аргентинца 5 голевых действий за 6 игр.

Напомним, тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, для чего подходят его игроки.