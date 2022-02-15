Злой Месси и «беззубые» мадридцы. Пять главных интриг первого матча между ПСЖ и «Реалом»

Лига чемпионов возвращается самым интересным противостояниям 1/8 финала

Лига чемпионов возвращается после зимней спячки самым главным блюдом – первым матчем 1/8 финала между ПСЖ и «Реалом». Противостояние, которое насыщено интригами и переплетениями, а его победитель весной вполне может замахнуться как минимум на финал главного евротурнира.

На чем же нужно сосредоточиться в этим противостоянии?

Интрига №1. Килиан Мбаппе

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Обе команды мерцают звездами, но наиболее пристальное внимание будет приковано именно к молодому французу. У Мбаппе по-прежнему нет нового контракта с ПСЖ, а старый истекает этим летом. Инсайдеры уже полгода сватают француза именно в «Реал», но тот самолично, узнав о грядущем противостоянии в Лиге чемпионов, заморозил любые переговоры в знак уважения к своей нынешней команде.

«И пусть сейчас я вправе делать что угодно (с 1 января Мбаппе может вести переговоры с другими клубами – прим.), я не собираюсь разговаривать с соперниками или делать что-то в этом роде. Я по-прежнему настроен победить «Реал» и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно».

Что бы не говорил Мбаппе, он однозначно будет находиться под давлением, а это повлияет на качество его игры. Каким образом? Узнаем совсем скоро.

Интрига №2. Атака «Реала»

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Самое болезненное место «Королевского клуба» в последних матчах. Травма Карима Бензема, полученная им 23 января в матче против «Эльче», существенно ограничила атакующий потенциал «Реала». Без француза «Королевский клуб» уже вылетел из Кубка Испании (0:1 от «Атлетика»), а также не смог забить «Вильярреалу» в последнем туре Ла Лиги (0:0). У «Реала» в последних матчах напрочь отсутствует креатив в атаке, из-за чего Карло Анчелотти вынужден был даже прибегнуть к помощи не игравшего с лета Гарета Бэйла.

Интрига №3. Месси против «Реала»

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Встреча старых знакомых. Вот только у аргентинца в Париже совсем не идет. Его результативность и близко не дотягивает до той, которую он демонстрировал в «Барселоне» даже в кризисные времена.

Однако «Реал» – это всегда особая мотивация для Лео. За всю свою карьеру мадридскому гранду он наколотил целых 26 мячей, что является пятым результатом в его карьере против всех команд. Месси против «Реала» – это своего рода мини-Класико, поэтому, несмотря на жалкие два мяча в чемпионате Франции, есть большая вероятность, что в матчах против «Реала» мы увидим того самого Месси – напористого и агрессивного.

Интрига №4. Матч жизни для Почеттино

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ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с огромным отрывом и практически ни у кого нет сомнений, что парижане возьмут очередной титул. Однако для Маурисио Почеттино все плачевно – уровень игры команды под его руководством не устраивает боссов ПСЖ, а мучения Месси списывают на не слишком хорошие взаимоотношения с наставником-соотечественником. Слухи даже говорили о том, что Почеттино могли отправить в отставку еще до дуэли с «Реалом», но Зинедин Зидан отказался возглавить ПСЖ посреди сезона. Вот это была бы интрига!

Богатые владельцы ПСЖ уже давно мечтают о победе в Лиге чемпионов, и если Почеттино ее все же добудет – ему простят многое. И первый шаг на этом пути нужно сделать в противостоянии с «Реалом». Поражение практически наверняка будет означать для аргентинца незамедлительное увольнение.

Интрига №5. Нужен ли ПСЖ Неймар?

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Сейчас в Париже мучится не только Месси, но и Неймар. И для обоих это во-многом связано с травмами. Аргентинец получал повреждение уже четыре(!) раза в этом сезоне, а бразилец пропустил 11 матчей перед встречей с «Реалом».

Французские СМИ сообщаеют, что против мадридцев Неймар все же сможет сыграть, но автоматически вызревает другой вопрос: в каком состоянии он выйдет на поле сразу после возвращения из лазарета?

К тренировкам в общей группе Неймар приступил только в минувшее воскресенье, не работая полноценно перед этим больше двух месяцев. В таких условиях не исключено, что бразилец принесет своей команде на поле больше вреда, чем пользы. Но окончательное решение за Почеттино – возможно, как и в случае с Месси, в ситуации с Неймаром на первый план тоже выйдет мотивация.

Ориентировочные составы (по версии UEFA.com):

ПСЖ: Навас; Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш; Данилу, Паредес, Верратти; Ди Мария, Месси, Мбаппе

Не сыграют: Рамос (икроножная мышца), Эррера (бедро)

Под вопросом: Неймар (голеностоп)

«Реал»: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Модрич, Каземиро, Кроос; Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор

Не сыграет: Мариано Диас (бедро)

Под вопросом: Бензема (мышечная травма)

«Висят» на карточке: Каземиро, Менди

Матч ПСЖ – «Реал» пройдет сегодня, 15 февраля. Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция матча ПСЖ – «Реал».