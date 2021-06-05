Злой рок. Экс-игрок «Пармы» погиб во время матча в честь умершего брата

Ужасная история из Италии

Джузеппе Перрино / Фото - Lagoleada.it

Бывший игрок «Пармы» Джузеппе Перрино погиб во время матча. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Поединок проводился в память об умершем брате футболиста. Посреди встречи Перрино неожиданно упал на газон.

Медики попытались спасти игрока, но помочь ему так и не удалось. В качестве причины смерти была названа остановка сердца.

Перрино является выпускником академии «Пармы». Однако после 2014 года он не выступал в профессиональных клубах.

Ранее в России во время матча погиб 18-летний футболист.