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Злой рок. Экс-игрок «Пармы» погиб во время матча в честь умершего брата
Ужасная история из Италии
Джузеппе Перрино / Фото - Lagoleada.it
Бывший игрок «Пармы» Джузеппе Перрино погиб во время матча. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Поединок проводился в память об умершем брате футболиста. Посреди встречи Перрино неожиданно упал на газон.
Медики попытались спасти игрока, но помочь ему так и не удалось. В качестве причины смерти была названа остановка сердца.
Перрино является выпускником академии «Пармы». Однако после 2014 года он не выступал в профессиональных клубах.
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