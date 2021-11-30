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«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта

В чем он недостаточно хорош?
Футбол В мире
12:57
«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта Мнение
Роберт Левандовский с наградой лучшему нападающему года / Фото - UEFA

Как вы поняли, я хоть и личный болельщик Лионеля Месси, но все равно негодую из-за того, что Роберта Левандовски вместо «Золотого мяча» оставили лишь с какой-то картонной подставкой из-под торта, именуемой трофеем лучшему форварду года.

Если мы думали, что награда Александру Петракову, как лучшему тренеру молодежных команд, это позор, то France Football просто сказал: «Подержите-ка мое пиво».

С поляком поступили неподобающе, когда в 2020 году из-за Лиги 1, которая единственной поленилась возобновлять чемпионат после коронавирусной паузы, решили не вручать «Золотой мяч». Это было откровенного бредовое решение.

Левандовский выиграл с «Баварией» все возможные трофеи, к которым в придачу еще и набросал 47 гола в 44 поединках.

В этом году поляка решили оставить не у дел еще раз. Говорят, ему стоит поменять имя с Robert на Robbed (ограбленный с английского).

Да, в прошлом сезоне его «Бавария» в Кубке Германии отлетела от «Киля» уже во втором круге, да, она уступила в 1/4 финала Лиги чемпионов. Но.

Левандовски из-за травмы не мог играть в обоих матчах против ПСЖ. Тот вылет совершенно не его поражение. Как его можно винить за тот результат?

Чемпионат – есть. Суперкубок Германии – есть. Клубный чемпионат мира – есть. Но трофеи – это только один из факторов, которые должны учитываться в определении лучшего игрока года. Не лучшего игрока среди самых успешных команд, а просто лучшего футболиста.

41 гол в Бундеслиге. Он побил рекорд Герда Мюллера, который держался почти полвека. Не впечатляет?

В 2021 году он забил в каждом матче Лиги чемпионов, в котором играл: 11 голов в восьми поединках. Это-то хоть зацепило?

Да, Месси был хорош на старте года. Тогда «Барселона» преобразилась и включилась в борьбу за титул. В борьбу, которую проиграла. И все запомнили дрожащего Лео в Эль Класико с «Реалом». Потом аргентинец выдал ударный отрезок на Кубке Америки. Перешел в ПСЖ и до последних матчей никак не мог завестись. Забить «Нанту» и сделать три ассиста с «Сент-Этьеном» круто, но куда более грозные «Марсель» и «Лилль» остались небиты.

Левандовски же был хорош всегда. За весь год у него только 11 официальных матчей, в которых он не забивал. Только раз у него была серия с двух или более игр без голов.

  • 1:2 «Айнтрахт»

  • 5:0 Сан-Марино

  • 1:0 Албания

Да, со сборной он не смог пробиться даже в плей-офф чемпионата Европы. Всего одно очко в трех матчах. Хоть Роберт и забил трижды.

Но если вы говорите, что Месси не мог единолично затащить ту «Барселону» в финал Лиги чемпионов, то не стоит требовать от Левандовски победы с Польшей на Евро. Так будет честно.


«Надеюсть, в этом всем не будет политики и при голосовании будут учитывать только то, чего игрок достиг в предыдущем сезоне».

Это фраза Левандовски из октябрьского интервью. Видимо, он догадывался к чему идет. Впрочем, уже ничего не изменишь. Да, Оливер Кан сказал – Роберту не нужен «Золотой мяч», чтобы считаться одним из лучших в истории. Так оно и есть. В свои 33 года он все еще остается голевой машиной элитного уровня.

Но несправедливость все равно бесит. Месси не обеднел бы, достанься первое место Левандовски. А так приходится думать о том, что France Football просто выгодно – лучших игрок мира играет в их чемпионате.

Лео ни в чем не виноват. Это не он награждал сам себя. И он не должен был отказываться от награды, устраивать цирк и публично отдавать «Мяч» Роберту. Он действительно был хорош.

Но Левандовски был лучше. И в 2020. И суммарно в 2020 и 2021. И отдельно в 2021 году. Но, оказывается, убедить всех не получилось. Что же, говорит, что он верит – время еще есть.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Роберт Левандовски Лионель Месси Золотой мяч

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