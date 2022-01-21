Зозуля забил второй мяч в сезоне за новую команду
Зозуля: «Как на Евро поехать, так Мораес украинец, а как война, так он бразилец»
Украинский нападающий «Фуэнлабрады» – о недавнем заявлении форварда «Шахтера»
21:48
Жуниор Мораес / фото - FootBoom
Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля отреагировал на недавнее заявление нападающего «Шахтера» Жуниора Мораеса, который прокомментировал распространяющиеся новости о скоплении войск Российской Федерации возле границы с Украиной.
Зозуля зацепился за первую же фразу Мораеса (Мы, бразильцы, очень опасаемся из-за всех этих новостей…– прим), ответив тому:
«Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец».
Напомним, Марлос близок к переходу в «Динамо».