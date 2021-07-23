Зозуля нашел новый клуб в Испании

Форвард подпишет контракт с командой Сегунды

Фото: Albacete

Нападающий Роман Зозуля продолжит выступать в Испании.

33-летний украинец нашел себе новую команду. В ближайшее время он оформит контракт с клубом «Алькоркон», сообщает COPE.

Также вместе с Зозулей в клуб перейдет его партнер по бывшей команде. Ранее украинец три года отыграл в «Альбасете», но покинул клуб летом.

К слову, «Альбасете» вылетел из Сегунды по итогам сезона.