Зозуля объявил, что покидает «Альбасете»
Зозуля нашел новый клуб в Испании
Форвард подпишет контракт с командой Сегунды
23 июля 15:30
Фото: Albacete
Нападающий Роман Зозуля продолжит выступать в Испании.
33-летний украинец нашел себе новую команду. В ближайшее время он оформит контракт с клубом «Алькоркон», сообщает COPE.
Также вместе с Зозулей в клуб перейдет его партнер по бывшей команде. Ранее украинец три года отыграл в «Альбасете», но покинул клуб летом.
К слову, «Альбасете» вылетел из Сегунды по итогам сезона.