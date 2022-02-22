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Зозуля назвал Владимира Путина «мамкиным историком» и «реинкарнацией Гитлера»

Футболист призвал весь мир увидеть в российском президенте идеолога нацизма
Футбол Украинские легионеры
14:46
Зозуля назвал Владимира Путина «мамкиным историком» и «реинкарнацией Гитлера»
Роман Зозуля, Владимир Путин

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля в Facebook обратился к украинцам и всему миру в связи с решением России признать незаконные формирования «ДНР» и «ЛНР».

«Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками лишь закаляет и сплачивает нашу нацию.

Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей». В разные исторические периоды они хотели нас покорить, морить голодом, гнать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою удавку, тем сильнее мы из нее вырывались. У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Зато наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, которые неоднократно выражали нам свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор - жить в страхе и угнетении. И нам с ними не по пути.

Мы мирная нация, которая не имеет в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-то сумасшедшему мы не будем.

На 8-м году войны наконец весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней…

Поэтому мир должен осознать и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозны, чем захват Украины. Поэтому, сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.

А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близко, как и феерический конец кремлевского зла.

Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию!»

Напомним, ранее экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко заявил, что Россия фактически объявила войну Украине.

Карен Агабекян
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