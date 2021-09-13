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Зозуля отдал ассист за «Фуэнлабраду» во втором матче подряд
Голов форвард пока что не забивал
13 сентября 08:35
фото - Fuenlabrada
В матче пятого тура испанской Сегунды «Фуэнлабрада» на своем поле поделила очки с «Сарагосой».
Единственный гол хозяев забил Андерсон Коста на 25 минуте. Ассистировал ему украинский нападающий Роман Зозуля.
В матче прошлого тура второй испанской лиги 31-летний нападающий также отметился голевой передачей.
Зозуля провел за новый клуб уже 5 матчей, но пока что так и не смог открыть счет своим голам в футболке «Фуэнлабрады».
Напомним, ЛГБТ-сообщество призвало клуб расторгнуть контракт с украинцем.
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