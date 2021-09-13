Зозуля отдал ассист за «Фуэнлабраду» во втором матче подряд

Голов форвард пока что не забивал

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В матче пятого тура испанской Сегунды «Фуэнлабрада» на своем поле поделила очки с «Сарагосой».

Единственный гол хозяев забил Андерсон Коста на 25 минуте. Ассистировал ему украинский нападающий Роман Зозуля.

В матче прошлого тура второй испанской лиги 31-летний нападающий также отметился голевой передачей.

Зозуля провел за новый клуб уже 5 матчей, но пока что так и не смог открыть счет своим голам в футболке «Фуэнлабрады».

Напомним, ЛГБТ-сообщество призвало клуб расторгнуть контракт с украинцем.