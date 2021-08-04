Зозуля прокомментировал свои неонацистские связи

Уже не в первый раз украинца обвиняют испанские болельщики

Роман Зозуля / фото - FootBoom

Новоиспеченный нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля прокомментировал для unirayo.es обвинения в приверженности неонацизму:

«Мои неонацистские связи в прошлом? Это все ложь. Я приехал играть в футбол и помогать команде. Буду сражаться за нее и за болельщиков. Я очень рад быть здесь и готов выкладываться на все 100%. Готов умирать на поле».

Вместо «Фуэнлабрады» форвард мог оказаться в другом клубе испанской Сегунды – «Алькояно», или португальском «Эшторил-Прая», но фанаты команд заблокировали его переход, обвинив игрока в неонацистских взглядах из-за фотографий с портретом Степана Бандеры.

Ранее такое уже случалось в феврале 2017 года, когда ультрас «Райо Вальекано» не дали руководству клуба подписать украинца.

Напомним, Зозуля рассказал, как его приняли в «Фуэнлабраде».