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Зозуля: «россияне до сих пор верят, что Бандера жив. К ним обращаться толку нет, они пробитые»

Футболист считает, что граждане фашистского государства всегда будут рабами
Футбол Украинские легионеры
19 марта 15:50
Зозуля: «россияне до сих пор верят, что Бандера жив. К ним обращаться толку нет, они пробитые»
Роман Зозуля / Фото: Футбол 24

Украинский футболист Роман Зозуля высказался о россиянах.

«Понимаете, у меня такое ощущение, что там, извините за выражение, стадо баранов. Как тот главный «бекнет», и туда 125 миллионов население и идет. У них нет своего мнения, своего видения. Стучимся к ним, говорим, показываем – им до одного места.

Говорят, что у нас фашисты, нацисты. Ну вы ж видели, что этот (кадыров – прим.) сказал: «Ищем Бандеру, за его голову даем какие-то деньги. Сейчас, наверное, все верят, что Бандера жив. Понимаете? Мне кажется, там толку нет, там люди пробитые».

Ранее украинский журналист Александр Денисов заявил, что президент рф владимир путин уже затмил злодеяния Адольфа Гитлера в Европе и мире.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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