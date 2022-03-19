Зозуля: «россияне до сих пор верят, что Бандера жив. К ним обращаться толку нет, они пробитые»

Футболист считает, что граждане фашистского государства всегда будут рабами

Роман Зозуля / Фото: Футбол 24 Украинский футболист Роман Зозуля высказался о россиянах. «Понимаете, у меня такое ощущение, что там, извините за выражение, стадо баранов. Как тот главный «бекнет», и туда 125 миллионов население и идет. У них нет своего мнения, своего видения. Стучимся к ним, говорим, показываем – им до одного места. Говорят, что у нас фашисты, нацисты. Ну вы ж видели, что этот (кадыров – прим.) сказал: «Ищем Бандеру, за его голову даем какие-то деньги. Сейчас, наверное, все верят, что Бандера жив. Понимаете? Мне кажется, там толку нет, там люди пробитые». Ранее украинский журналист Александр Денисов заявил, что президент рф владимир путин уже затмил злодеяния Адольфа Гитлера в Европе и мире.