Зозуля ударом через себя забил дебютный мяч за новый клуб

Также один гол украинца не был засчитан

Роман Зозуля / Фото - Фуэнлабрада

В 14-м туре испанской Сегунды «Фуэнлабрада» на выезде уступила «Лас-Пальмасу».

Победу хозяевам принесли два забитых мяча. Дубль оформил экс-игрок «Реала» Хесе Родригес.

Небольшое утешение получил нападающий гостей Роман Зозуля. Украинец отличился дебютным забитым мячом за новый клуб. Ранее он оформил два ассиста. Отметим также, что первый гол форварда в матче был отменен из-за офсайда.

«Фуэнлабрада» располагается на 16-й строчке с 15 очками. «Лас-Пальмас» – третий с 26 пунктами.

Сегунда, 14 тур

«Лас-Пальмас» – «Фуэнлабрада» 2:1

Голы: Хесе, 34, 43 (пен.) – Зозуля, 79