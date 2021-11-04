«Кривбасс» вел переговоры с Зозулей
Зозуля ударом через себя забил дебютный мяч за новый клуб
Также один гол украинца не был засчитан
17:25
Роман Зозуля / Фото - Фуэнлабрада
В 14-м туре испанской Сегунды «Фуэнлабрада» на выезде уступила «Лас-Пальмасу».
Победу хозяевам принесли два забитых мяча. Дубль оформил экс-игрок «Реала» Хесе Родригес.
Небольшое утешение получил нападающий гостей Роман Зозуля. Украинец отличился дебютным забитым мячом за новый клуб. Ранее он оформил два ассиста. Отметим также, что первый гол форварда в матче был отменен из-за офсайда.
«Фуэнлабрада» располагается на 16-й строчке с 15 очками. «Лас-Пальмас» – третий с 26 пунктами.
Сегунда, 14 тур
«Лас-Пальмас» – «Фуэнлабрада» 2:1
Голы: Хесе, 34, 43 (пен.) – Зозуля, 79
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