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Зозуля забив свій третій м'яч в сезоні

Українець вийшов на заміну у кінці матчу
Футбол Украинские легионеры
22:58
Зозуля забив свій третій м'яч в сезоні
Роман Зозуля

У 40-му туру іспанської Сегунди «Фуенлабрада» українця Романа Зозулі перемогла «Луго» Ореста Лебеденко з рахунком 3:1.

Зозуля вийшов на поле на 81 хвилині замість Браїма Конате, а на 90-й хв забив після передачі Хав'єра Онтівероса. Це третій гол українця в сезоні Сегунди.

Лебеденко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 70 хв.

Зазначимо, «Фуелабрада» достроково втратила шанси на збереження місця в Сегунді, посідаючи передостаннє місце.

Карен Агабекян
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Орест Лебеденко Роман Зозуля

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