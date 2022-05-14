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Зозуля забив свій третій м'яч в сезоні
Українець вийшов на заміну у кінці матчу
22:58
Роман Зозуля
У 40-му туру іспанської Сегунди «Фуенлабрада» українця Романа Зозулі перемогла «Луго» Ореста Лебеденко з рахунком 3:1.
Зозуля вийшов на поле на 81 хвилині замість Браїма Конате, а на 90-й хв забив після передачі Хав'єра Онтівероса. Це третій гол українця в сезоні Сегунди.
Лебеденко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 70 хв.
Зазначимо, «Фуелабрада» достроково втратила шанси на збереження місця в Сегунді, посідаючи передостаннє місце.