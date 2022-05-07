Зрада? Президент UEFA підтримав російських спорстменів

Александер Чеферін / Фото: UEFA

Президент UEFA Александер Чеферін підтримав російський спортсменів. Його цитує видання As.

– Ситуація насправді важка, ми не могли вдіяти по-іншому. В якомусь сенсі моє серце розривається через накладені на спортсменів санкції, тому що не їхня війна. Те, що вони страждають – не добре. З іншої сторони, в таких жахливих умовах ми повинні реагувати. Потрібно зробити все можливе, щоб покінчити з цим безумством»