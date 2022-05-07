Марта Костюк: «Від Федерації все звучало так, що якщо ми не зіграємо за збірну, то будемо зрадницями»
Зрада? Президент UEFA підтримав російських спорстменів
Чеферін вважає, що «це не їх війна»
Александер Чеферін / Фото: UEFA
Президент UEFA Александер Чеферін підтримав російський спортсменів. Його цитує видання As.
- Останні рішення УЄФА були направлені проти Росії. Чи вважаєте ви, що вони є логічними з огляду на ситуацію?
– Ситуація насправді важка, ми не могли вдіяти по-іншому. В якомусь сенсі моє серце розривається через накладені на спортсменів санкції, тому що не їхня війна. Те, що вони страждають – не добре. З іншої сторони, в таких жахливих умовах ми повинні реагувати. Потрібно зробити все можливе, щоб покінчити з цим безумством»
Нагадаємо, весь російський футбол на наступний сезон UEFA забанив.
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