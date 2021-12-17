Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУход Миколенко из «Динамо» сейчас – лучший момент. Трансфер уже подтвердил самый известный футбольный инсайдер мира
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 10
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лестер - Тоттенхэм -:- Перенесен
21:45 Челси - Эвертон 1:1 Окончен
22:00 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бавария - Вольфсбург 1:0 1-й тайм
Футбол (3 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бавария - Вольфсбург 1:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Лацио - Дженоа 3:1 Окончен
21:45 Салернитана - Интер 0:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Брайтон : Перенесен
17:00 Вест Хэм - Норвич : Перенесен
19:30 Лидс - Арсенал -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Арминия -:- Запланирован
16:30 Хоффенхайм - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
19:30 Герта - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Аталанта - Рома -:- Запланирован
19:00 Болонья - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Барселона - Эльче -:- Запланирован
22:00 Севилья - Атлетико -:- Запланирован

Зрада? Украинский защитник «Шахтера» стал игроком российского клуба

18-летний игрок подписал пятилетний контракт
Футбол Украинская Премьер-лига
16:21
Зрада? Украинский защитник «Шахтера» стал игроком российского клуба
Марк Мампасси / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Марк Мампасси стал футболистом московского «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба.

Украинец подписал с «железнодорожниками» пятилетний контракт. О сумме трансфера пока не сообщается, но ранее в СМИ звучала цифра в 4 миллиона евро.

Игрок первую часть этого сезона провел в аренде в «Мариуполе», где за 16 матчей отдал один ассист.

Ранее мать футболиста оценила возможность смены сыном гражданства с украинского на российское.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Локомотив Москва Мариуполь

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Маркевич заявил, что для перешедшего из «Шахтера» в «Локомотив» защитника дверь в сборную закрыта
Маркевич заявил, что для перешедшего из «Шахтера» в «Локомотив» защитника дверь в сборную закрыта
Футбол Сборная Украины
21:49
Стремительный рост. Мудрик во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Шахтере»
Стремительный рост. Мудрик во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:13
Мампасси – о переходе в российский клуб: «Все равно готов выступать за сборную Украины»
Мампасси – о переходе в российский клуб: «Все равно готов выступать за сборную Украины»
Футбол Украинские легионеры
18:48
Исмаили считает, что Марлос еще мог помочь «Шахтеру»
Исмаили считает, что Марлос еще мог помочь «Шахтеру»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:38
Экс-форвард «Металлиста» и сборной Украины: «Понемногу выхожу из психологического кризиса после завершения карьеры»
Экс-форвард «Металлиста» и сборной Украины: «Понемногу выхожу из психологического кризиса после завершения карьеры»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:45
Девич: «Я сделал правильно, что выбрал «Шахтер», а не «Динамо»
Девич: «Я сделал правильно, что выбрал «Шахтер», а не «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:59

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
21:50
Маркевич заявил, что для перешедшего из «Шахтера» в «Локомотив» защитника дверь в сборную закрыта
Маркевич заявил, что для перешедшего из «Шахтера» в «Локомотив» защитника дверь в сборную закрыта
Сборная Украины
21:49
Зинченко назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство
Зинченко назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство
Украинские легионеры
21:40
Президент «Десны» выразил полное доверие Рябоконю
Президент «Десны» выразил полное доверие Рябоконю
Украинская Премьер-лига
21:25
Шевченко в печали. «Лацио» победил «Дженоа». Как это было
Шевченко в печали. «Лацио» победил «Дженоа». Как это было
Серия А (Италия)
21:25
Пока без побед в чемпионате. «Дженоа» Шевченко смогла забить, но уступила «Лацио»
Пока без побед в чемпионате. «Дженоа» Шевченко смогла забить, но уступила «Лацио»
Серия А (Италия)
21:22
Сабо рассказал, кто может заменить Миколенко в «Динамо»
Сабо рассказал, кто может заменить Миколенко в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
21:02
Цитаишвили может отправиться в бывший чемпионат летнего новичка «Динамо»
Цитаишвили может отправиться в бывший чемпионат летнего новичка «Динамо»
Украинская Премьер-лига
20:37
Новый тренер для Зубкова. В «Ференцвароше» предпочли россиянина двум украинцам
Новый тренер для Зубкова. В «Ференцвароше» предпочли россиянина двум украинцам
В Европе
20:34
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
155
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
135
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Стивенсон: «Если Ломаченко подерется с Камбососом на следующей неделе, то 9 из 10 человек поставят на его победу»
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 21:30
27
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Послесловие
Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Бокс Профессиональный бокс
12 декабря 12:39
136
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости

Анонсы

Команда Шевченко снова горит. «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Команда Шевченко снова горит. «Лацио» – «Дженоа». Онлайн трансляция
19:30
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Интер». Онлайн трансляция
21:45
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
WEB
Артур Бетербиев – Маркус Браун. Онлайн трансляция
18 декабря 05:30
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн трансляция
18 декабря 14:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Рома». Онлайн трансляция
18 декабря 16:00
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Митрофанов – Берикбай Нурымбетов. Онлайн трансляция
18 декабря 20:30
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
18 декабря 21:30
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
WEB
Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция
18 декабря 22:30
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
WEB
Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция
18 декабря 23:30
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция
19 декабря 05:30
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
WEB
Джейк Пол – Тайрон Вудли 2. Онлайн трансляция
19 декабря 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
19 декабря 10:50
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
19 декабря 18:45
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
19 декабря 19:40
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
19 декабря 21:45