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Зрада? Украинский защитник «Шахтера» стал игроком российского клуба
18-летний игрок подписал пятилетний контракт
Марк Мампасси / фото - ФК Шахтер
Защитник донецкого «Шахтера» Марк Мампасси стал футболистом московского «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба.
Украинец подписал с «железнодорожниками» пятилетний контракт. О сумме трансфера пока не сообщается, но ранее в СМИ звучала цифра в 4 миллиона евро.
Марк Мампасси — игрок «Локомотива»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 17, 2021
«Локомотив» и Марк Рене Мампасси заключили соглашение сроком на 5 лет. За наш клуб 18-летний центральный защитник будет выступать под номером 18
Добро пожаловать в команду, Марк! pic.twitter.com/MYc8xXbbdy
Игрок первую часть этого сезона провел в аренде в «Мариуполе», где за 16 матчей отдал один ассист.
Ранее мать футболиста оценила возможность смены сыном гражданства с украинского на российское.
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