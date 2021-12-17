Зрада? Украинский защитник «Шахтера» стал игроком российского клуба

18-летний игрок подписал пятилетний контракт

Марк Мампасси / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Марк Мампасси стал футболистом московского «Локомотива», сообщает официальный сайт клуба.

Украинец подписал с «железнодорожниками» пятилетний контракт. О сумме трансфера пока не сообщается, но ранее в СМИ звучала цифра в 4 миллиона евро.

Марк Мампасси — игрок «Локомотива»!



«Локомотив» и Марк Рене Мампасси заключили соглашение сроком на 5 лет. За наш клуб 18-летний центральный защитник будет выступать под номером 18



Добро пожаловать в команду, Марк! pic.twitter.com/MYc8xXbbdy — «Локомотив» (@fclokomotiv) December 17, 2021

Игрок первую часть этого сезона провел в аренде в «Мариуполе», где за 16 матчей отдал один ассист.

Ранее мать футболиста оценила возможность смены сыном гражданства с украинского на российское.