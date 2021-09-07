«Зубастик» Роналдо – о покупках ПСЖ: «Лучшие игроки – не гарантия победы»

Парижане собрали в команде настоящую элиту мирового футбола

Роналдо / фото - 90min

Легендарный бразильский нападающий Роналдо прокомментировал для RMC грандиозную трансферную кампанию ПСЖ:

«Я играл за «Реал» почти пять лет в команде «галактикос», и я никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Победа - это не математический расчет, так не бывает, даже если в вашей команде есть лучшие, и это также относится к «ПСЖ».

Бразильский форвард поиграл бок-о-бок в Мадриде с такими легендарными игроками как Луиш Фигу, Рауль, Дэвид Бэкхем, Зинедин Зидан и многими другими. Но это звездная сборка так и не добилась успеха на евроарене. К тому же, в период «галактикос» столичный клуб лишь один раз выиграл чемпионат Испании.

Сейчас же ПСЖ также собрал в своем составе огромное количество звездных футболистов. К уже имеющимся Неймару, Килиану Мбаппе, Анхелю Ди Мария присоединились Серхио Рамос, Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими и Жоржиньо Вейналдум.

Напомним, стало известно, что Неймар получает в ПСЖ полмиллиона евро в месяц бонусом за «вежливость, пунктуальность и дружелюбность».