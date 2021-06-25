Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
Зубков имеет шансы сыграть против Швеции
Вингер вскоре сможет приступить к тренировкам в общей группе
Александр Зубков / Фото: Twitter
Вингер сборной Украины Александр Зубков на днях может вернуться в общую группу.
Известно, что полузащитник практически залечил травму и сможет помочь сборной Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
Отметим, что в общую группу также вернулись Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский, которые получали отдых.
Денис попов продолжает восстанавливаться после травмы.
Сборная Украины проведет свой матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции 29 июня.