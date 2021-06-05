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Зубков: «Команда понимает важность игры с Кипром»

Хавбек сборной Украины – о победе над Северной Ирландией и подготовке к завершающему спаррингу
Футбол Сборная Украины
14:36
Зубков: «Команда понимает важность игры с Кипром»
Александр Зубков / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0). Также хавбек рассказал о тренировочном процессе перед финальным спаррингом с Кипром. Слова игрока передает пресс-служба УАФ.

Это был хороший гол после великолепной передачи Александра Караваева. После игры меня переполняли просто незабываемые эмоции. Поэтому я нахожусь в хорошем настроении и готовлюсь дальше к первенству Европы.

Первый тайм поединка с Северной Ирландией мы провели на высоких скоростях, а вот во втором несколько подсели на фоне достаточно серьезных нагрузок. Поэтому тренировочный процесс мы продолжили в полувосстановительном режиме. После занятий – бассейн, сауна, а затем уже продолжим игровые упражнения.

У нас впереди еще контрольный матч с Кипром, и вся команда понимает важность этой игры. Готовимся к Евро с очень положительными эмоциями.

Ранее Зубков поблагодарил Сергея Реброва за совместную работу в «Ференцвароше».

Сергей Стаднюк
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Александр Зубков сборная Северной Ирландии (футбол)

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