Зубков: «Команда понимает важность игры с Кипром»

Александр Зубков / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0). Также хавбек рассказал о тренировочном процессе перед финальным спаррингом с Кипром. Слова игрока передает пресс-служба УАФ.

Первый тайм поединка с Северной Ирландией мы провели на высоких скоростях, а вот во втором несколько подсели на фоне достаточно серьезных нагрузок. Поэтому тренировочный процесс мы продолжили в полувосстановительном режиме. После занятий – бассейн, сауна, а затем уже продолжим игровые упражнения.

У нас впереди еще контрольный матч с Кипром, и вся команда понимает важность этой игры. Готовимся к Евро с очень положительными эмоциями.