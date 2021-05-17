Шевченко признался, будет ли болеть за Зинченко в финале Лиги чемпионов
Зубков: «На сборе хочется продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы попасть в заявку на Евро»
Форвард – о подготовке команды к чемпионату Европы
17 мая 10:10
Фото: УАФ
Нападающий сборной Украины Александр Зубков оценил пресс-службе УАФ старт соборов национальной команды и подготовку на Евро-2020.
«Крайняя игра за «Ференцварош» в чемпионате у меня была 1 мая. Можно сказать, что неделю чуть-чуть отдыхал. Тогда я получил повреждение и больше с тех пор не тренировался, пока не приехал в сборную. Был момент, в котором я неудачно поскользнулся на поле и почувствовал боль. Сейчас уже все в порядке.
На этом сборе у нас будет время получить хорошую нагрузку и подготовиться. Хочется набрать хорошую форму и продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы попасть в заявку на Евро. С Андреем Николаевичем пока лично не беседовал».
23 мая Украина сыграет против Бахрейна в контрольном матче.
Комментарии 0