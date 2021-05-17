Зубков: «На сборе хочется продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы попасть в заявку на Евро»

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Нападающий сборной Украины Александр Зубков оценил пресс-службе УАФ старт соборов национальной команды и подготовку на Евро-2020.

На этом сборе у нас будет время получить хорошую нагрузку и подготовиться. Хочется набрать хорошую форму и продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы попасть в заявку на Евро. С Андреем Николаевичем пока лично не беседовал».