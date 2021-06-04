Зубков отличился дебютным голом за сборную Украины
Зубков – о голе Северной Ирландии: «Я оказался в нужном месте в нужное время»
Вингер забил дебютный мяч за сборную Украины
12:59
Александр Зубков / Фото: Twitter
Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу национальной команды над Северной Ирландией (1:0) и свой дебютный мяч за команду.
– Ребята поздравили. Самое главное, что сейчас хорошие эмоции у всех.
- Комбинация была наигранной?
– Задача вингера была – замыкать дальнюю штангу. Хорошо, что Караваев отличную передачу дал. Я оказался в нужном месте в нужное время.
- Почему был заменен после первого тайма?
– Не знаю, это вопрос к тренерскому штабу. Я буду играть столько, сколько дадут, буду отдаваться полностью.
Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.