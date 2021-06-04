Зубков – о голе Северной Ирландии: «Я оказался в нужном месте в нужное время»

Александр Зубков / Фото: Twitter

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал победу национальной команды над Северной Ирландией (1:0) и свой дебютный мяч за команду.

- Комбинация была наигранной?

– Задача вингера была – замыкать дальнюю штангу. Хорошо, что Караваев отличную передачу дал. Я оказался в нужном месте в нужное время.

- Почему был заменен после первого тайма?

– Не знаю, это вопрос к тренерскому штабу. Я буду играть столько, сколько дадут, буду отдаваться полностью.