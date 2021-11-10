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Зубков – о матче с боснийцами: «Нам нечего терять»

Украинскую команду ждет решающий матч квалификации ЧМ
Футбол Сборная Украины
08:26
Зубков – о матче с боснийцами: «Нам нечего терять»
Александр Зубков / фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды против болгар и боснийцев:

«Приятно увидеться со всеми ребятами, пообщаться. Будем готовиться к серьезной игре. В любом случае нам терять уже нечего. Нужно больше настырности, агрессии в атаке, быть более организованнее и концентрированее в обороне.

Контрольный матч с Болгарией, это такая хорошая тренировка с повышенной ответственностью. В этом поединке мы сможем хорошо подготовиться к игре с Боснией и Герцеговиной».

11-го ноября национальная команда проведет в Одессе контрольную встречу с Болгарией, после чего ее ждет решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Напомним, на выездной игре с боснийцами Украина останется без поддержки болельщиков.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Александр Зубков

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