Сборная Украины отправилась в Одессу на матч с Болгарией
Зубков – о матче с боснийцами: «Нам нечего терять»
Украинскую команду ждет решающий матч квалификации ЧМ
08:26
Александр Зубков / фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды против болгар и боснийцев:
«Приятно увидеться со всеми ребятами, пообщаться. Будем готовиться к серьезной игре. В любом случае нам терять уже нечего. Нужно больше настырности, агрессии в атаке, быть более организованнее и концентрированее в обороне.
Контрольный матч с Болгарией, это такая хорошая тренировка с повышенной ответственностью. В этом поединке мы сможем хорошо подготовиться к игре с Боснией и Герцеговиной».
11-го ноября национальная команда проведет в Одессе контрольную встречу с Болгарией, после чего ее ждет решающий матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
Напомним, на выездной игре с боснийцами Украина останется без поддержки болельщиков.
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