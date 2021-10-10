Зубков: «Павелко зашел позравить после победы над Финляндией»

Вингер сборной Украины также рассказал о словах Петракова после игры

Александр Зубков (справа) / Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Александр Зубков поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после победы в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1).

Нас зашел поздравить президент УАФ, также поздравил тренер. Сказал, что игра была хорошей, но надо забывать этот результат и готовиться дальше. Времени на восстановление особо нет, поэтому сейчас посвятим то, что есть, именно восстановлению. Хорошо, что получилось забить быстрый гол, это нас успокоило. Потом пропустили ненужный мяч, но своей командной работой заслужили забить второй.

Ранее и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал свои 37 слов на предматчевой пресс-конференции.