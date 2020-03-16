Зубков сделал дубль в матче чемпионата Венгрии. Один из мячей получился шедевральным
Зубков получил травму в минувшем матче «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии
Игрок сборной Украины не смог доиграть до конца поединка
15 марта 12:39
Александр Зубков / Фото - footboom
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров в интервью официальному сайту клуба сообщил, что в минувшем туре чемпионата Венгрии в поединке против «Пакша» (5:2) травму получил украинский полузащитник Александр Зубков.
«У Зубкова повреждение ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но пока мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация».
Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Зубкова в расширенный список кандидатов для участия в матчах отбора к ЧМ-2022 против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).
Ранее еще один хавбек «Ференцвароша» и сборной Украины Игорь Харатин сдал положительный тест на коронавирус.