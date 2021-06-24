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Зубков: «Шведы могут выжать гол даже с полумомента»

Швеция – очень опасный соперник
Футбол Евро-2020
20:40
Зубков: «Шведы могут выжать гол даже с полумомента»
Александр Зубков / фото - dynamo.kiev

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 Евро-2020 против сборной Швеции.

Как вы себя чувствуете, готовы помочь команде в матче со Швецией?

«По поводу моей травмы — надеюсь, что уже нахожусь на финишной прямой в восстановлении. Сегодня у меня по плану — бассейн, тренажерный зал, завтра планирую начать беговую работу. Я делаю все возможное, чтобы вернуться к игре как можно быстрее».

Какие качества сборной Швеции вы можете выделить?

«Я смотрел игру этой команды с Испанией, шведы играли в оборонительный футбол и очень хорошо это делали. В то же время, у них есть очень качественные игроки линии атаки, которые могут выжать гол даже с полумомента».

Швеция — очень организованная команда. Сможем ли мы предложить ей что-то нестандартное, чтобы нарушить эту организованность?

«У нас в составе хватает креативных игроков впереди. Мы верим, что свой момент найдем».

Что вы думаете об игроках сборной Швеции Александере Исаке и Эмиле Форсберге?

«Форсберг своими двумя голами вчера очень нам помог. Форвард Исак также очень сильный, недаром он выступает на топ-уровне».

Как, по вашему мнению, влияет на сборную Швеции отсутствие Златана Ибрагимовича?

«Ибрагимович — один из сильнейших форвардов в мире, но, возможно, при его отсутствии другие нападающие шведской команды чувствуют себя более раскованно. Поэтому не могу сказать, хорошо это для нас или плохо».

Впервые в своей истории сборная Украины оказалась в плей-офф чемпионата Европы. Здесь команде Андрея Шевченко предстоит встретится с крепкой шведской командой, которая и помогла Украине попасть в эту стадию турнира.

Возможно, Зубков сможет помочь своему коллективу уже в следующем матче, ведь команде очень не хватает его работоспособности на левом фланге.

Напомним, Зубков рассказал о реакции игроков сборной на выход в плей-офф


Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Швеция – Украина Александр Зубков

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