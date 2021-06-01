Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»

Фото: УАФ

Нападающий сборной Украины Александр Зубков оценил пресс-службе УАФ подготовку команды к Евро-2020.

Устал ли? На то это и мини-сбор. Мы готовимся к чемпионату Европы, работаем под нагрузками. Плюс медийная часть. Присутствие ее - это нормально.

Финал Лиги чемпионов? В таких матчах все решают маленькие детали. Мы с ребятами, конечно, же смотрели игру и поддерживали Зинченко. Надеюсь, когда он вернется, мы поднимем ему настроение и будем готовиться».