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Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»

Форвард – о подготовке команды к Евро
Футбол Сборная Украины
13:03
Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»
Фото: УАФ

Нападающий сборной Украины Александр Зубков оценил пресс-службе УАФ подготовку команды к Евро-2020.

«Конечно, волнение есть. Каждый старается показать свой максимум, показать тренерскому штабу лучшее. Хорошую сессию провели, получили нагрузку. Каждый выкладывается по максимуму, чтобы попасть в этот список. Это понятно. Все с хорошим настроением.

Устал ли? На то это и мини-сбор. Мы готовимся к чемпионату Европы, работаем под нагрузками. Плюс медийная часть. Присутствие ее - это нормально.

Финал Лиги чемпионов? В таких матчах все решают маленькие детали. Мы с ребятами, конечно, же смотрели игру и поддерживали Зинченко. Надеюсь, когда он вернется, мы поднимем ему настроение и будем готовиться».

2 июня Украина сыграет против Северной Ирландии в контрольном матче.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Александр Зубков

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