Зубков: «На сборе хочется продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы попасть в заявку на Евро»
Зубков: «Смотрели финал Лиги чемпионов и поддерживали Зинченко»
Форвард – о подготовке команды к Евро
13:03
Фото: УАФ
Нападающий сборной Украины Александр Зубков оценил пресс-службе УАФ подготовку команды к Евро-2020.
«Конечно, волнение есть. Каждый старается показать свой максимум, показать тренерскому штабу лучшее. Хорошую сессию провели, получили нагрузку. Каждый выкладывается по максимуму, чтобы попасть в этот список. Это понятно. Все с хорошим настроением.
Устал ли? На то это и мини-сбор. Мы готовимся к чемпионату Европы, работаем под нагрузками. Плюс медийная часть. Присутствие ее - это нормально.
Финал Лиги чемпионов? В таких матчах все решают маленькие детали. Мы с ребятами, конечно, же смотрели игру и поддерживали Зинченко. Надеюсь, когда он вернется, мы поднимем ему настроение и будем готовиться».
2 июня Украина сыграет против Северной Ирландии в контрольном матче.
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