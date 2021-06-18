Караваев: «В матче Украина – Австрия победит тот, кто лучше подготовится психологически»
Зубков вряд ли сыграет с Австрией
Украина получила один день отдыха
17:29
Фото: УАФ
Сборная Украины получила один день отдыха на Евро-2020.
Днем ранее команда выиграла первый матч на турнире, обыграв Северную Македонию. 18 июня команда получила выходной.
Соберется на подготовку к игре с Австрией Украина уже 19 июня. Сама игра пройдет 21 июня.
Сообщается, что Александр Зубков продолжает восстановление. С австрийцами он вряд ли сыграет.
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