Зубков вышел на замену после травмы и помог «Ференцварошу» выйти во второй раунд квалификации ЛЧ
Завершился ряд ответных матчей первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Ференцварош» уже без Сергея Реброва переиграл «Приштину», благодаря хет-трику Узуни. Украинский хавбек Игорь Харатин отыграл полный поединок. Александр Зубков вышел на замену на 61-й минуте.
Таким образом, венгерский клуб прошел в следующий раунд. Кроме него, первую стадию удалось пройти «Линкольн Ред Импс», «Мальме», «Флоре» и «Муре».
Лига чемпионов, первый раунд квалификации, ответные матчи
«Приштина» – «Фаренцварош» 1:3 (первый матч – 0:3)
Голы: Хоти, 67 – Узуни, 49, 80, 86
«Линкольн Ред Импс» – «Фола» 5:0 (первый матч – 2:2)
Голы: Де Барр, 19, 73, Уокер, 39, 68 (пен.), Ронан, 58
«Рига» – «Мальме» 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Пауревич, 57 – Чолак, 33
«Мура» – «Шкендия 79» 5:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Бобичанец, 25, 45+1, Клепац, 55, 87, Коус, 64
«Хибернианс» (Мальта) – «Флора» 0:3 (первый матч – 0:2)Голы: Зенев, 25, Саппинен, 33, Рейнкорт, 87
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