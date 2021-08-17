Зубов: «Шахтеру» надо играть в группе ЛЧ. Других целей быть не может»

Экс-хавбек «горняков» считает, что команде не нужно смотреть на силу и статус «Монако»

Геннадий Зубов / Фото - ФК Шахтер

Бывший полузащитник «Шахтера» Геннадий Зубов рассказал о своих ожиданиях от противостояния с «Монако» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча состоится уже сегодня, 17 августа.

На мой взгляд, настрой у «Шахтера» на «Монако» будет боевой, еще серьезнее, чем на «Генк». В любом случае, несмотря на силу и статус соперника, «горнякам» надо проходить «Монако», чтобы играть в основном групповом турнире Лиги чемпионов. Других целей тут быть не может. Уверен, что к этим матчам «Шахтер» подходит в хорошей форме. Все футболисты понимают важность этих матчей. На мой взгляд, и «Шахтер», и «Монако» играют в атакующий футбол, поэтому голы сегодня обязательно будут. Скорее всего, не один, а два-три мяча. Уверен, матч получится зрелищным, потому что в составе обеих команд есть индивидуально яркие игроки. Думаю, что в целом Де Дзерби уже донес свою философию футболистам «Шахтера». Хотя есть еще аспекты, над которыми команда будет работать.

За игрой квалификации Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Монако» – «Шахтер» онлайн. Начало – в 22:00.