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Звезда аргентинского чемпионата отказалась от перехода в «Шахтер»
Форвард не согласился на переезд в Украину
Хулиан Альварес / фото - River Plate
Донецкий «Шахтера» активно интересовался нападающий «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом.
Но как сообщает Inter-News, аргентинец отказался переходить в украинский клуб, так как имеет предложение от европейских грандов.
«Горняки» были готовы заплатить за него до 20 миллионов евро.
Сам Альварес хочет стать игроком европейского топ-клуба до окончания его контракта с «Ривер Плейтом». Соглашение истекает в декабре этого года.
Нападающий является лучшим бомбардиром аргентинского чемпионата, настреляв 18 голов в 21-м матче Примейры.
Сообщалось, что за подпись игрока сражаются «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Милан» и другие.
Но вскоре «Шахтер» подпишет другого латиноамериканца, заплатив за него 18 миллионов евро.
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