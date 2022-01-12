Звезда аргентинского чемпионата отказалась от перехода в «Шахтер»

Форвард не согласился на переезд в Украину

Хулиан Альварес / фото - River Plate

Донецкий «Шахтера» активно интересовался нападающий «Ривер Плейта» Хулианом Альваресом.

Но как сообщает Inter-News, аргентинец отказался переходить в украинский клуб, так как имеет предложение от европейских грандов.

«Горняки» были готовы заплатить за него до 20 миллионов евро.

Сам Альварес хочет стать игроком европейского топ-клуба до окончания его контракта с «Ривер Плейтом». Соглашение истекает в декабре этого года.

Нападающий является лучшим бомбардиром аргентинского чемпионата, настреляв 18 голов в 21-м матче Примейры.

Сообщалось, что за подпись игрока сражаются «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Милан» и другие.

Но вскоре «Шахтер» подпишет другого латиноамериканца, заплатив за него 18 миллионов евро.