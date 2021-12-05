Даже не Стерлинг. Вингер «Манчестер Сити» договорился с «Барселоной» о трансфере
Звезда «Манчестер Сити» рассказал о своих психологических проблемах
Стерлинг также поведал, что ему помогает от них избавиться
13:51
Рахим Стерлинг / Фото: Twitter
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о психологических проблемах, с которыми он столкнулся. Слова игрока приводит ВВС.
«Я прошел через сложный период, не мог совладать с мыслями, побороть негативные эмоции. Мне пришлось через все это пройти.
Впервые в карьере я не играл так много, как хотел бы. Я был очень разочарован, а на горизонте был крупный турнир (Евро-2020). Мне необходимо было прийти в норму к матчам сборной.
Медитация помогла мне улучшить психологическое и физическое состояние. Когда я впервые попробовал ее, то почувствовал себя таким свежим и довольным. На следующий день было только лучше. Так что я продолжал. Чем чаще я медитирую, тем лучше себя чувствую».
Напомним, в последнем туре АПЛ Стерлинг забил в ворота «Уотфорда» (3:1).
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