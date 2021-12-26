Звезда «Металлиста» рассказал, что его пришлось эвакуировать со встречи с фанатами

Фарес Балули / Фото - ФК Металлист

Полузащитник «Металлиста» Фарес Балули рассказал об отношении к собственной популярности. Также француз вспомнил об интересном случае на встрече с болельщиками. Слова игрока передает Foot Mercato.

Люди приходят посмотреть матч, они платят свои деньги. Я близок к болельщикам, отдаю им всю любовь. Я думаю, что фанаты чувствуют, когда ты настоящий, а когда – фальшивый, и я думаю, что это так и работает.

В ноябре я организовал встречу с болельщиками, купил 100 футболок. Я разыграл их. И болельщики сказали мне, что в истории клуба такого еще не было. Я предупреждал всего за два дня до этого, чтобы не было беспорядка, но там было еще 600 – 700 человек.

Это было неуправляемо, меня пришлось эвакуировать, это было безумие. Хотя не все получили футболки, люди связывались со мной в инстаграме, благодарили за то, что я сделал. Для нас, футболистов, 100 футболок – ничто, но для них это внушительная сумма.